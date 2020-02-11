من هو المولود رقم 100 مليون في مصر

المستقلة / عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ظهر الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 100 مليون نسمة.

وقالت صحيفة لـ”اليوم السابع” إن المولود رقم 100 مليون، بنت، اسمها ياسمين رمضان ربيع، من مدينة سمالوط فى محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وذلك بعدما سجلت الساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.

وعقد المؤتمر الصحفي بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعرض المؤتمر أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.

ويعد النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات نموا بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات.