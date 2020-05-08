من هو الزوج رقم 12 لغادة عبدالرازق

لم يكن اسم هيثم زنيتا يتردد كثيرًا بين الجمهور كما اليوم بعدما أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الزواج منه ليكون بذلك الزوج رقم 12 في حياتها.

وهيثم زنيتا هو مدير التصوير الذي يعمل معها في مسلسل “سلطانة العز” الذي يُعرض حاليًا في دراما رمضان 2020 لكن قصة تعارفهما على بعضهما كانت قد بدأت قبل 7 سنوات في كواليس مسلسل “حكاية حياة”.

وخلال تصوير “حكاية حياة” الذي قال عنه الجمهور إنه من أفضل مسلسلات غادة عبد الرازق، انسحب المخرج محمد سامي من تصوير العمل الدرامي بسبب تدخلات زنيتا في سير العمل وفق المعلومات التي تداولتها مصادر فنية عديدة.

كما أعلن المخرج سامي وقتها أن أغلب كوادر المسلسل الذي تم عرضه عام 2013 قد انزعجوا من تصرفات هيثم زنيتا آنذاك، ومنذ ذلك الوقت لم يتعاون المخرج مجددًا مع غادة عبد الرازق.

وخرجت أنباء عديدة وقتذاك أفادت أن غادة وهيثم متزوجان سرًا لكنهما انفصلا، لكنهما قد فاجآ الجمهور مجددا وأعلنا ارتباطها اليوم الخميس دون أن يكشفا عن أية مؤشرات حول وجود علاقة قوية بينهما في الأيام الماضية.

ويعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهورا، شارك في أعمال درامية كثيرة، إضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب الفنانة السورية أصالة نصري الجديد الذي حمل عنوان “شامخ”.

وأشارت المعلومات إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق تكبر زوجها الجديد هيثم زنيتا ما يقارب 10 أعوام، دون وجود تأكيدات حول هذا الأمر، لكن متابعين أوضحوا أن فارق العمر في الوسط الفني ليس عائقًا لإقامة العلاقات والزواج.