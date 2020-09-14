من هم مرشحي رئيس الوزراء الذين عينهم لرئاسة الهيئات المستقلة ؟!

المستقلة.. لم تبتعد التعيينات التي اعلنها رئيس الوزراء في مناصب قيادية لعدد من الهيئات المستقلة، ومفاصل مالية وامنية، عن المحاصصة الحزبية، وإعادة تدوير عدد من الأسماء في مناصب جديدة.

وباستعراض الأسماء التي تم الإفصاح عنها اليوم نجد ان رئيس الوزراء قرر تعيين مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وكان الكتاب يشغل منصب مدير عام الدائرة القانونية في البنك المركزي نفسه.

فيما تم ترشيح سهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار. وتشغل النجار منصب مستشار لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،وسبق ان رافقته في زيارته الى طهران. كما تولت عضوية مجلس إدارة مجموعة شركات مالية ، استثمارية، تجارية.

وتعيين حسن حلبوص حمزة الشمري رئيساً لهيئة الاوراق المالية، والشمري من مواليد بابل 1972، وحصل على البكلوريوس في القانون جامعة بغداد عام 1992م. سبق وان شغل عضوية اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية عام 2005، ولجنة كتابة الدستور ، كما اصبح عضوا في مجلس النواب لدورتين، وأصبح وزيراً للعدل في حكومة المالكي.

كما تم تعيين المهندس المعماري منهل عزيز رؤوف الحبوبي

امينا لبغداد ، وهو مهندس شاب يحمل شهادة ماجستير في فلسفة العمارة، سبق وان فاز بمسابقة

تصميم مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متفوقا على المعمارية الراحلة زها حديد.

وسالم جواد عبدالهادي الچلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة TBI ، وهو ابن شقيق السياسي الراحل احمد الجلبي ، محامي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وشارك في صياغة الدستور العراقي الجديد، وتم تعيينه رئيسا لمحكمة جرائم الحرب العراقية عام 2004. وعمل مستشارا لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وكان من المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي، لكن يبدو ان اعتراضات عليه قد أبعدته عن المنصب.

وبالنسبة للمناصب الأمنية فتم تعيين خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز

المخابرات الوطني العراقي ، والعبيدي سياسي عراقي شغل منصب وزير الدفاع (2014-2016) قبل ان تتم اقالته بعد جلسة عاصفة في مجلس النواب، تبادل فيها الاتهامات بالفساد مع رئيس المجلس آنذاك سليم الجبوري وعدد من أعضاء المجلس والكتل السياسية، وهو من مواليد مدينة الموصل 1959 وحاصل على شهادة بكالورويوس في هندسة الطائرات في أكاديمية الهندسة الجوية من يوغسلافيا عام 1982 وماجستير هندسة علوم الفضاء اختصاص ديناميكية الهواء من جامعة بلغراد في يوغسلافيا 1984 وماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان المشتركة العراقية عام 1998 ودكتوراه في العلوم السياسية عام 2011. فاز بعضوية مجلس النواب 2018 مع قائمة النصر .

وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني. من مواليد 1977 فاز بعضوية مجلس النواب عن

قائمة الانبار هويتنا ، وعمل في لجنة الامن والدفاع النيابية، وسبق ان شغل منصب نائب رئيس مجلس محافظة الانبار عن قائمة متحدون.

اما بالنسبة لرئيس هيئة الحج والعمرة فتم تعيين الشيخ سامي المسعودي لرئاست

ها ، ويعمل المسعودي مستشارا في هيئة الحشد الشعبي، وسبق ان تولى منصب الوكيل الإداري والمالي في ديوان الوقف الشيعي .

كما تم تعيين القاضي علاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.

وسبق ان شغل حميد منصب رئيس هيئة دعاوى الملكية، كما انه شغل منصب رئيس هيئة النزاهة بالوكالة بامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2011 بعد اقالة القاضي رحيم العكيلي..