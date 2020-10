“من مثلك لا يموت”.. فنانو تونس ينعون المطربة الراحلة نعمة

View this post on Instagram

قلبى حزين ولكن هى ارادة الله انا لله وانا اليه راجعون تونس فقدت نعمتها سيدة الفن التونسي السيدة نعمه كم تعلمت منكى كم نصحتيني من وانا طفله وسمعت كلامك كنتي وستظلى صوت الفرحه والطرب من مثلك لا يموت يا نعمه ستظلى خالده فى وجداننا كلنا كم احببتك وكم ساظل احبك واقدر مسيرتك العظيمه . انا لله وانا اليه راجعون . #البقاء_لله #حداد