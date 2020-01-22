من كواليس تصوير “العنكبوت”.. أحمد السقا: بنخاطر بحياتنا كل يوم

المستقلة/ منى شعلان/ يواصل النجم المصري أحمد السقا، تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” ، من المقرر أن ينتهى العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لعرض الفيلم بدور العرض السينمائى ، خلال موسم عيد الفطر المقبل.

ونشر السقا، صورة له برفقة مصمم المعارك السينمائية “أندرو ماكينزى ” ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق السقا على الصورة قائلا “بنخاطر بحياتنا كل يوم”.

“العنكبوت”، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، محمد لطفى ، أحمد فؤاد سليم ، زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزى ، ريم مصطفى، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال ، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.