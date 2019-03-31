المستقلة – القاهرة –

بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى

ان سر الانسان من أهم ما يجب الحفاظ عليه واختصاص المرء به نفسه دون سواه وهناك كثير من المشروعات لا تتم الا اذ كتم الانسان سرها فى نفسه وطواها عن غيره غير مضار به لكى يتسنى له المضى فيما عزم عليه من أشياء لم تتهيأ اسبابها ولم تبرز بعد الى حيز الوجود فلا يوجد هناك مشوه يعكس عليه نتيجة عمله ولا عائق يقف فى سبيله وبذلك يكلل سعيه بالنجاح ويظفر بالبغية التى ينشدها والحاجة التى يطلبها وهو مخبوء تحت شعار الكتمان فى حصن من كيد الكائدين ووقاية من شر الحاسدين.

وقال بعض الادباء: من كتم سره أحكم أمره وكانت الخبرة فى يده ونال الظفر بحاجته وأحرز سلامته من كل شر.وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنى كن جوادا بالمال فى موضع الحق ضنينا بالاسرار عن جميع الخلق فأن أفضل جود المرء الانفاق فى وجه البر والبخل بمكتوم السر ورضى الله عن عمر بن عبد العزيز حيث يقول: القلوب أوعية والشفاء أقفال والألسن مفاتيحها فليحفظ كل انسان مفتاح سره.

وكما يجب على المرء كتمان سره فى بعض الاحيان: يحب عليه كتمان سر غيره فى كل الاحايين فكتمان السر على الاطلاق يعقبه السلامة والطمأنينة ويمقتها العقل السليم ولا يقرها الشارع العظيم.

ولا ريب : فى أنه يترتب على افشاء السر أثار سيئة وأضرار عظيمة وعواقب وخيمة تتفاوت باعتبار متعلقها فأن منها ما هو متعلق بالفرد ومنها ما هو متعلق بالأسرة ومنها ما هو متعلق بالأمة: كتربية شعب أو تنفيذ نظام أو اصلاح جيش أو أحكام خطة حربية أو نحو ذلك.

واذا فمن الكياسة والحزم: أن ينزه الانسان نفسه من افشاء الأسرار بأية وسيلة من الوسائل وبذلك توهب له حياة طيبة ويعيش مرتاح الصمير هادىء البال طليق الحرية ذا عزة وكرامة.

وعن ثابت- رضى الله عنه-: ( أن النبى صلى الله عليه وسلم-: مر على أنس وهو يلعب مع الغلمان فسلم عليهم ثم بعثه فى حاجةةفلما أبطأ على أمه سألته عن السبب؟ فقال: بعثنى- رسول الله صلى الله عليه وسلم-: اى فى حاجة فقالت وما حاجته ؟ فقال انها سر فقالت لا تخبر بسر رسول الله أحدا قال انس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك أى يا ثابت .

وعن على – رضى الله عنه- أنه قال: سرك أسيرك فأن تكلمت به صرت أسيره.وان مما تنفر منه الطباع أن يفشى أحد الزوجين سر صاحبه فيما يتعلق بسئونهما الخاصة لما قد يترتب على ذلك من المفسدة فعن أبى سعيد- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله- عليه وسلم-: ( ان من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامةةالرجل يفضى الى المرءة وتفضى اليه ثم ينشر سرها) وفى رواية( ثم ينشر أحدهما سر صاحبه).