من فيديوهات خالد يوسف المخلة لخطوبتها.. محطات فى حياة شيما الحاج

(المستقلة) – منى شعلان/أعلنت الفنانة المصرية شيما الحاج ، اليوم ، خطوبتها من رجل أعمال مصري يدعي “أحمد” ، ونشرت الحاج ، صورا لها من حفل خطوبتها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة :” للذكرى فقط”.

وتم إعلان خطبتهما رسميا، في عيد الحب ، الماضي، الموافق يوم 14 فبراير الجاري ، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، وأطلت العروس بفستان أحمر اللون، طويل وفضفاض وبدون أكمام .

وينتمى خطيب شيما الحاج ، إلى إحدى العائلات المصرية الشهيرة التي تعمل في مجال “السيراميك والديكور”، ومن المقرر أن زواجهما في يونيو المقبل.

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وبالعودة لتاريخ الفنانة المصرية شيما الحاج ، نجد أنها فى الوقت الذى احتفلت فيه بحفل خطوبتها خلال الأيام الماضية، كانت تواجه أزمة حبسها فى مثل هذا التوقيت ، من العام الماضى ، على خلفية الفيديوهات الإباحية المسربة ، لها وللفنانة منى فاروق ، برفقة المخرج الشهير خالد يوسف.

وقد قررت المحكمة حينها إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما.

وسرعان ماتخطت شيما الحاج ، أزمة حبسها ، وتجاهلت الأمر ، وتفاعلت مع متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، كما كشفت أنها تتمنى إرتداء الحجاب ، والعودة إلى التمثيل مرة أخرى.

وقد آثارت الفنانة المصرية ، الجدل حولها ، عقب أول ظهور فنيا لها ، فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مؤخرا ، بسبب فستانها المكشوف.

شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك.

وقد بدأت شيما الحاج ، مسيرتها الفنية بالمشاركة في فيلم سالم أبو أخته عام 2014، حيث أدت دور راقصة، وكان ظهورها الأول ، كما شاركت في مسلسل بعنوان “خيانة عصرية”، ومسلسل “مبسوطة يا توتة” و “فيس أبوك” ، وفى فيلم “ناشط في حركة عيال” وفيلم زجزاج ، وفيلم “عمر وسلوى”.