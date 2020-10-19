من فوائد زيت بذور العنب …مكافحة شيخوخة البشرة ومنع ظهور البثور

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن زيت بذور العنب يوفر الكثير من الفوائد للبشرة، إذ يعمل على مكافحة شيخوخة البشرة وإمدادها بالعناصر المغذية ومنع ظهور البثور.

يحتوي زيت بذور العنب على مضادات الأكسدة القوية، التي تعمل على تحييد الجذور الحرة، إذ تتسبب الجزيئات الضارة في تلف الخلايا وهو ما يسهم في شيخوخة البشرة.

إلا أن منتجات العناية الغنية بمضادات الأكسدة تعمل على بناء طبقة واقية طبيعية، كما ينشط زيت بذور العنب من تجديد الخلايا، وله تأثير فعال على الطبقات العليا من البشرة.

فوائد الزيت للبشرة

وأضافت المجلة الألمانية أن الزيت يعمل على زيادة ليونة البشرة وإشراقها، نظرا لأنه يحتوي على حمض اللينوليك، والذي يعتبر من الأحماض الدهنية غير المشبعة أو أحماض أوميجا 6، ويمتاز بخصائص ترطيب مكثفة، مما يجعل البشرة تبدو مشرقة ونضرة.

ويحتوي الزيت أيضا على نسبة عالية من المغذيات للبشرة، وخاصة فيتامين E بتأثيره المضاد للأكسدة، كما يتوافر أيضا فيتامين A وB وK، علاوة على أنه زيت خفيف للغاية ولا يسد مسام البشرة ويتم امتصاصه بسرعة.

ويساعد أيضاً على التخلص من الالتهابات ويمنع ظهور البثور، ويمكن استعماله للعناية بالبشرة المصابة بالبثور.

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب

بينت الدراسات العلمية المختلفة أن تناول بذور العنب يساهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية واضطراب نبضات القلب والتقليل من مستويات الكوليسترول المرتفعة.

علاج الدوالي وتورم الساقين

مضادات الأكسدة الموجودة في بذور العنب تساهم في تحسين الدورة الدموية، وبالتالي التقليل من احتمال الإصابة بالدوالي، ليس هذا فحسب، بل تساعد النساء وخصوصاً اللواتي يجلسن مطولاً في التخفيف من تورم الساقين.