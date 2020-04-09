من طرائف الفايروس كورونا (من كان يصدق)

عبدالله جعفر كوفلي

وتستمر مشهد الطرائف في أيام الفايروس القاتل، وتنقلب الامور التي أعتاد العالم الى العكس، مما يثير الاعجاب والدهشة، بل إنها الصدمة لسرعة التغيير الحاصل، فبين عشية وضحها تنقلب الاحداث والاهداف والنوايا رأساً على عقب وبدرجة 180 ، هذا إذا لم يكن قدرة الله تعالى وراءها لم تكن لتحصل أو يتصورها الانسان حتى في احلامه، ومن هذه الامور والحوادث:

من كان يصدق ان المسلم سرعان ما يهجر المسجد الذي كان جلً حبه وطمأنينه وراحة باله فيها، بأمر من حكومته الدنيوية، حفاظاً على حياته

من كان يصدق ان يترك الفلاح والمزارع أرضه الذي عمل فيها لسنوات واستفاد منها وأكل من خيراته، لمجر قرار يمنع التجوال

من كان يصدق ان يبقى المواطن الكوردستاني في بيته في ايام شهر آذار وأعياد النوروز رأس السنة الكوردية وأن لا يخرج الى الطبيعة حيث الجمال والمتعة والمياه العذبة والجبال العالية والارض الخضراء والاطعمة اللذيذة والاستماع الى الاغاني القومية لفنانين كبار سواء من جيل الزمن الجميل او المعاصرين الجدد

من كان يصدق ان تكتفي العائلة الكوردستانية بقطع من الخبز البارد المتقطع، بعد ان كان لا يرضى إلا بالرغيف الجديد الحار، أو ان يأكل الاطعمة الباردة وحسب ما هو موجود ويتنازل عن طلباته الصعبة والمتكررة لينتهى به الذهاب الى دكان المحلة ويشترى الجبس و البيبسي والشكولاته

ومن كان يصدق ان تفرغ العيادات الطبية والمستشفيات الاهلية من هذا الكم الهائل من المراجعين الذين كانو يشتكون من الامراض المتعدد لينسوا كل آلامهم بسبب الفايروس كورونا، ويلزمون البيوت دون ذكر للمرض او حتى العلاج والادوية

من كان يصدق وفد إيطالي موجود في الصومال انتهت اقامته …رفض العودة لإيطاليا وطلب من الحكومة الصومالية تجديد الإقامة… ومن كان يصدق رئيس وزراء صومالي ترك الصومال ليعيش في بريطانيا بعد.انتهاء مدة حكمه … مات بالأمس في بريطانيا من فيروس كورونا

ومن كان يصدق الجدار العازل الذي اقامه ترامب بين أمريكا والمكسيك من اجل منع الهجرة غير الشرعية من المكسيكيين… المكسيك حاليا تقفله من ناحيتها وترفض المهاجرين الأمريكان…

ومن كان يصدق من شهرين فقط كانت أسبانيا تعاني من مراكب الهجرة غير الشرعية القادمه اليها من جميع دول أفريقيا عن طريق المغرب…. حاليا المراكب تبحر بالعكس…مراكب هجرة غير شرعية تحمل مهاجرين أسبان يحاولون دخول المغرب..

ومن كان يصدق أقوى جيش وأقوى أقتصاد وقمه فى التقدم يبث الله الرعب فى قلوبهم وهم من قالو لن ترهبنا قوه فى العالم

ومن كان يصدق أن تُغلق المساجد ويُعطل ركن من أركان الإسلام ، بينما يُرفع الأذان فى بلاد مُنع فيها الجهر به ومن كان يصدق يُتلى القُرآن بالبيت الأبيض بعد وصفه بالأرهاب وتُفسر الأحاديث النبويه فى كافة الصحف الأمريكيه والغربية والملحدة منها

ومن كان يصدق الطبيب الذى يُعالج المريض يُستشهد ويعيش المريض ومن كان يصدق أن تُحشد الجيوش للفوز بالنصر واليوم تُفرق للنجاه من الموت

ومن كان يصدق تهجم اطباء العالم بالكامل على كل ما هو طبيعى فى العلاج ، اما اليوم فقد هبوا جميعا لوصف كل ما هو طبيعى لرفع المناعه والعجز عن وصف علاج

لو قيل هذا الكلام منذ ثلاثة اشهر كان منا من يصدق ؟ سبحانك يا مغير الأحوال ولا تتغير سبحانك يا منجى سبحانك يا مقلب القلوب ( قولوا اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان الملك..اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الشدة بعد الرخاء ومن الفقر بعد الغنى ومن الكفر بعد الإيمان أملنا فيك يا الله لن ينقطع ستزول الغمه وستُبدل أحوالنا بفضلك وكرمك إلى أحسن حال ، اذكروا الله يرحمنا يرحمكم الله نسألكم الدعاء

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9/4/2020