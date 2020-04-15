من الفلوجة : الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت تشكيل الحكومة وكورونا

( المستقلة)… بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت ملف تشكيل الحكومة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء ، إن “الأخير استقبل ، في مقرِّ إقامته بمدينة الفلوجة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل الحكومة القادمة، والتأكيد على ضرورة أن يكون برنامجها واقعيا ينسجم مع تحديات المرحلة ويلبي متطلبات الشعب”.

كما بحث اللقاء وفقا للبيان “أهم الخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة؛ للحدِّ من انتشار وباء كورونا بشكل أوسع، والجهود والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا “. ( النهاية)