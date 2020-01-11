من الاقرب لاوسكار أفضل ممثلة

(المستقلة)..بدأت التوقعات تتمحور بشأن منح جائزة الاوسكار لافضل ممثلة قبل الاعلان عن ترشيحات النسخة ال٩٢ يوم ١٣ كانون الثاني /يناير المقبل.

و ضمت لائحة الترشيحات لافضل ممثلة كل من : سكارليت جوهانسون عن marriage story ، وتشارليز ثيرون عن bombshell ، وسيرشا رونان عن little women ،و‏ Lupita Nyong’o عن Us ،وCynthia Erivo عن فيلم Harriet

وكانت قناة Abc الامريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الاوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.

واشارت احصائيات الى ان عدم وجود مقدم لحفل الاوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪؜ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.