منى زكي تعلق على منحها جائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: “منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمالا لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت”، مؤكدا على أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح الدورة 42.

وفي أول تعليق لمنى زكي بعد منحها تلك الجائزة، قالت في بيان لها، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سبباً في هذه اللحظة التي لن تنسى.

وتابعت قائلة: “سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة.. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب”.

وفي سياق أخر، تنتظر الفنانة منى زكي عرض فيلمها الجديد “الصندوق الأسود”، بعدما طُرح البرومو الخاص به منذ أيام، عبر يوتيوب ، وتظهر منى طوال أحداث الفيلم في دور امرأة حامل، تحمل كثيرًا من الأسرار والألغاز حول حملها، والفيلم ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق.

“الصندوق الأسود”، بطولة منى زكي ومصطفي خاطر ومحمد فراج ، وشريف سلامة ، وآخرون، ومن تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري.