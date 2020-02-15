منى زكى تجمع بين الدراما الرمضانية والسينما

منى زكى تعيش حالة من النشاط الفنى.. وتجمع بين الدراما الرمضانية والسينما

(المستقلة) – منى شعلان/تعيش الفنانة المصرية “منى زكى” ،حالة من النشاط الفني ، بعد غياب لسنوات على الأعمال الفنية ، لتعود مرة أخرى بمسلسل رمضانى ، وفيلمين ، سيتم عرضهما قرييا بدور العرض السينمائى.

وتشارك الفنانة المصرية ، فى الموسم الرمضانى القادم ،بمسلسل”تقاطع طرق” ، بعد غياب 4 سنوات عن الدراما الرمضانية.

ويدور مسلسل “تقاطع طرق” ، فى إطار اجتماعي تشويقى، وتتزوج منى زكى ، من الفنان محمد ممدوح ، ضمن أحداث المسلسل ، ويحدث بينهما العديد من المواقف التى قد تفسد هذه الزيجة، وانطلق تصوير العمل يوم السبت الماضى ، داخل استديو الأهرام بمنطقة الهرم.

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ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب الفنانة منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح ، أمنية خليل ،محمد فراج ،سيد رجب، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، ومن المقرر انضمام بعض الشخصيات خلال الأيام المقبلة، بعد الأنتهاء من كتابة باقى الحلقات.

يشار إلى أن الفنانة منى زكي ، قد انتهت من تصوير فيلمها “العنكبوت” ، ومن المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائى ، لتعود إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات ، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيماء سيف، محمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق.

كما انتهت مؤخراً منى زكى من تصوير فيلمها الجديد “الصندوق الأسود” تأليف أحمد وهيثم الدهان واخرج محمود كامل، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق ويشارك فى بطولته محمد فراج وشريف سلامة، ومن المقرر طرحه قريبا بالسينمات.