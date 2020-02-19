«منها تقسيم الثروات».. عقيلة صالح يطرح خطة لإنهاء الأزمة الليبية

(المستقلة) طرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رؤية مكونة من 12 نقطة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، من وجهة نظره، تعتمد بشكل أساسي على تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات، بحسب «سكاي نيوز عربية».