منفّذة عملية إطلاق النار في شركة “يوتيوب”… إيرانية!

(المستقلة)..قالت مصادر اعلامية امريكية ان المرأة التي أطلقت النار في مقر شركة “يوتيوب” في كاليفورنيا هي ايرانية الاصل.

وأشارت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إلى أن منفذة الهجوم، التي انتحرت عقب إطلاق النار مباشرة، اسمها نسيم أقدم، وتبلغ من العمر 39 عاما، وكانت ناشطة في مجال حقوق الحيوانات، وهي رياضية وتملك عدة قنوات على موقع “يوتيوب”، وكانت تحتج على “دكتاتورية” السياسة الجديدة للموقع.

وقالت أقدم في فيديو نشر لها، في كانون الثاني 2017، أنها تحصل في الفترة الأخيرة على القليل من المشاهدات بعد السياسة الجديدة للشركة وقيام اليوتيوب بتصفية مقاطع الفيديو على قنواتها. وتمّ حذف قناة “اليوتيوب” الخاصة بها بعد ساعات من عملية إطلاق النار.

وأعلنت مصادر أمنية أن إطلاق النار في مقر “يوتيوب” في كاليفورنيا، كان نتيجة لخلاف داخلي ولا علاقة له بالإرهاب.