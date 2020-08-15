منفذ طريبيل يحقق إيرادات ضريبية وكمركية تجاوزت ملياري دينار في يوم واحد

المستقلة /- قالت هيأة المنافذ الحدودية ان منفذ طريبيل اقصى غرب العراق ، حقق إيرادات ضريبية وكمركية تجاوزت مليار ي دينار في يوم واحد.

واشارت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، الى مبلغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار الذي بلغ (2,384,794,000) دينار المتحقق ليوم 14 آب من الشهر الجاري هو ماتم استحصاله من الرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات من قبل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي.

وتوزعت تلك الإيرادات بواقع (2,150,206,000) دينار عن قيمة المبالغ المتحققة من المركز الكمركي، ومبلغ (234,588,000) دينار تم استحصالها من الوحدة الضريبية.