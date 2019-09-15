منع وسائل اعلام من تغطية احتجاج أطباء في المثنى

(المستقلة)..منعت قوة امنية و وحدة الاعلام في مستشفى الأطفال و التوليد في محافظة المثنى عدداً من الاعلاميين من تغطية وقفة احتجاجية لأطباء صباح اليوم الاحد.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل قناة NRT عربية حسين الخزعلي قوله “انه و مجموعة من الاعلاميين بُلغوا مساء امس بتنظيم وقفة احتجاجية لأطباء لم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة اشهر”.

واضاف نظمت الوقفة صباح اليوم بمستشفى الأطفال و التوليد في المحافظة و قمنا نحن كادر NRT عربية و راديو المربد و قناة دجلة بالدخول و البدء بالتغطية و فوجئنا بعد قليل بقدوم قوة امنية من حماية المستشفى و مدير الوحدة الإعلامية فيها و منعنا من التغطية بحجة عدم استحصال الموافقات، و بعد نصف ساعة حضرت قناتي العراقية و الفرات و قاموا بالتغطية بشكل اعتيادي.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ا استمرار حوادث المنع و عرقلة المهام التي يتعرض لها الإعلاميين و وجود حالات استثناء لبعض الوسائل دون غيرها ، طالبت الأجهزة المعنية بإلغاء حالات التمييز بين هذه الوسائل و تسهيل مهام الاعلاميين في نقل الوقائع.