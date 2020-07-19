منع موظفي محطة كهربائية في كربلاء من ممارسة عملهم

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. تظاهر العشرات من ابناء احدى مناطق كربلاء، اليوم الاحد، احتجاجا على تردي الواقع الكهربائي

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “العشرات من اهالي منطقة الجمالية (شمالي كربلاء) منعوا موظفي محطة كهرباء الديزلات، من الدخول الى المحطة لممارسة عملهم “.

وأضاف إن ” ذلك جاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على الرغم من أن المحطة قرب منازلهم “.

يذكر أن الشركة الكورية STK نفذت مشروع محطة الديزلات في منطقة الجمالية 10كم شمال المدينة وبتكلفة 450 مليون دولار تدفع بالأجل،

فيما عد محافظ كربلاء في وقته امال الدين الهر عملية تزويد محطة كهرباء الديزلات التي تقع شمال المدينة بالنفط الأسود أمرا غير مضمون لصعوبة توفير هذه المادة “.