منع عرض 700 فيلم في المانيا يوم الجمعة العظيمة

(المستقلة)..يعد يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية من أعظم الأيام في السنة لدى المسيحيين، إذ يمثل اليوم الذي صلب فيه يسوع المسيح.

ويسبق يوم أحد الفصح الذي هو أيضاً يوم عيد وذات أهمية كبرى.

لكن الملفت في ألمانيا، في يوم الجمعة العظيمة لهذا العام 2018، أن العديد من الأفلام منعت من العرض في صالات السينما.

ويبلغ عدد هذه الأفلام ما يقارب 700 فيلم من بينها أفلام رعب وكوميديا ودراما وغيرها، إنها الأفلام التي تعتبر “انتهاكاً للشعور الديني والأخلاقي”.

ووضعت قائمة الأفلام هذه، قبل أكثر من خمسة عقود، أي منذ خمسينيات القرن الماضي.

ويبقى لكل ولاية من الولايات الألمانية أن تحدد قائمتها الخاصة بها.

في السنوات الأولى لوضع قائمة الأفلام الممنوعة في فترة عيد الفصح، شكلت الأفلام الجديدة والصادرة في العام نفسه أكثر من 50% من الأفلام الممنوع عرضها.

لكن مع مرور الزمن، بدأت تتغير هذه القرارات حتى أضحت تشكل الأفلام الجديدة الصادرة في العام نفسه أقل من 1% من مجموع أفلام القائمة.