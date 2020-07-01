منع عجلات الحمل الثقيلة  من المرور بشوارع مدينة  كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. منعت محافظة كربلاء ، مساء الاربعاء، عجلات الحمل الثقيلة استخدام شوارع المناطق السكنية في المحافظة بعد إن تسببت بكسر أنابيب المياه الصالحة للشرب .

وذكر نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) وجهنا “دوريات النجدة والمرور بمنع ومحاسبة عجلات الحمل الثقيلة استخدام شوارع المناطق السكنية في كربلاء “.

وقال إن “المنع جاء بعد قيام أصحاب عجلات الحمل المرور في طرق غير الرسمية لهم داخل الأحياء مما أدت الى الإضرار بالشوارع ، وحدوث كسر كبير في أنابيب المياه الصالحة للشرب في عموم مناطق المحافظة ، فضلا عن إزعاج المواطنين وتأجيج الأتربة “.