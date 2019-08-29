منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام بعد إساءتها لأصحاب الوزن الزائد في مصر

المستقلة / متابعة /- قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، منع ظهور مقدمة البرامج ريهام سعيد، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.

ووصفت المذيعة المصرية ريهام سعيد، أصحاب الوزن الزائد بـ”موتى” وأنهم “عبء على الدولة”، الأمر الذي تسبب في ردود فعل واسعة وانتقادات للمذيعة المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دعا شبكة قنوات الحياة المحلية المصرية إلى وقف برنامج “صبايا” الذي تقدمه ريهام سعيد.

وكان المجلس القومي للمرأة تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، المنظم لعمل المؤسسات الإعلامية في مصر، واتهمت الشكوى المذيعة المصرية بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.

وقال المجلس الأعلى للإعلام إن المذيعة “انتهكت المعايير المهنية باستخدام الكلمات والعبارات التي من الواضح أنها تسيء إلى النساء في مصر”.

وأعلنت المذيعة المصرية، في فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتزالها العمل الإعلامي، على خلفية الانتقادات التي وجهت لها، والتي اتهمتها بالعنصرية.