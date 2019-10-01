منع الصحفيين من تغطية تظاهرات في البصرة و الاعتداء على مراسل وكالة AP 

(المستقلة)..منعت قوات مكافحة الشغب في البصرة اليوم الثلاثاء عددا من وسائل الاعلام من تغطية تظاهرات انطلقت في منطقة العشار و الاعتداء على مراسل وكالة AP حيدر الجوراني.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الجوراني قوله، انه “و بقية زملاءه من وسائل اعلام متعددة منعوا من تغطية الاعتداءات التي طالت المتظاهرين اليوم في منطقة العشار بالبصرة”، مضيفا انه تفاجأ بقيام عدد من عناصر حماية الشغب بمنعه بالقوة من التغطية و سحب معدات التصوير مما تسبب بكسر بعض منها و مطالبته بتسليم ذاكرة التصوير، و بعد تدخل عدد من الضباط تم سحبهم”.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ما تعرض له الصحفيون في البصرة من منع متكرر في اغلب التظاهرات التي تحدث في المحافظة من قبل القوات الامنية التي تنتشر دون قيام قيادة العمليات بإصدار توجيهات تحول دون حودث عمليات المنع المتعمد.

و طالبت الجمعية قيادة عمليات البصرة و المحافظ بإصدار توجيهاتهم و محاسبة العناصر التي تتعمد عرقلة المهام الإعلامية.