منع استيراد ملح الطعام والشعرية

(المستقلة)..اعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري عن موافقة لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء على حماية منتجي ملح الطعام والشعرية.

وذكر الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري أن لجنة الشؤون الإقتصادية عقدت ، اليوم الاثنين 27/5/2019، جلستها الاعتيادية الرابعة عشر برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وحضور وزير الصناعة وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الفقرات والموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجلسة والمتعلقة بعمل عدد من الوزارات وعدد من النقاط التي تهم قطاع الصناعة واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها .

وأشار إلى ان لجنة الشؤون الإقتصادية وافقت على منع استيراد منتجات (ملح الطعام ، الشعرية بكافة أنواعها ، المعكرونة ) على ان ينفذ هذا القرار خلال مدة 60 يوم من تاريخ إصدار قرار المنع من مجلس الوزراء ، منوها إلى أن الاجتماع ناقش ايضا موضوع توصيات لجنة دراسة سوق السمنت ووضع معادلة سعرية لمادة الكلنكر المهمة في صناعة السمنت وغيرها من المواضيع الاخرى.