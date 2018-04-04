منع استيراد الفواكه والخضروات في منفذ الشيب الحدودي

(المستقلة)..قالت الهيئة العامة للكمارك انه ليس لها اي علاقة فيما يجري من اجراءات تخص ايقاف استيراد الفواكة والخضراوات في منفذ الشيب الحدودي أعتبارا من تاريخ ٢٠١٨/٤/٤ .

واوضحت الهيئة في بيان تلقت ( المستقلة) نسخة منه أن هذا الامر قد تم أتخاذه من قبل هيئة المنافذ الحدودية . مشيرة الى ما جاء بكتاب هيئة المنافذ الحدودية / مديرية منفذ الشيب الحدودي/ قسم العمليات والخطط / شعبة الحركات المرقم ١٢١٣ في ٢٠١٨/٤/٣ الذي اتخذت هيئة الكمارك بموجبه قرار ايقاف إدخال الفواكه والخضر من هذا المنفذ ولحين إصلاح الموازين الجسرية .