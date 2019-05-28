منظومة نقل ذكية لتوفير أفضل نظم النقل الحضاري بالتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات الوطنية والعالمية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وماريان جرجس

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لتنفيذ منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري.

جاء هذا خلال توقيع مذكرتين للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية وعدد من الشركات الوطنية وهي شركات مواصلات مصر ويونايتد انفستمنت وايزي موبيليتي وفوري .

في هذا الصدد, أوضح “التراس” أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبري والمدن العمرانية الجديدة طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن .

وأضاف “التراس” انه تم الإتفاق علي الإستفادة من القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة المكونات والدوائر والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التشغيل والإدارة الذكية والتحصيل الإلكتروني لأسطول نقل الركاب ,مؤكدا علي أهمية الحوكمة في مجال النقل و تقديم حل متكامل لمنظومة النقل الذكية يضم التصنيع والبرمجيات بالإضافة إلي التطبيق العملي الملائم للسوق المحلي .

من جانبه, أكد السيد Ladislav Heglas نائب شركة EM TEST السلوفاكية علي دعم نقل وتوطين التكنولوجيا لمنظومات النقل الذكية , معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تصنيع الأجهزة والمكونات والدوائر الإلكترونية الخاصة بمنظومة النقل الذكي والتحصيل الإلكتروني نظراً لما تتمتع به الهيئة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة علي مستوي عال من الكفاءة.

وأوضح د. هشام طه رئيس شركة مواصلات مصر الرائدة في مجال تقديم خدمات النقل العام الذكي والعميل الأول الذي سيتم تزويده بالنظام الآلي الذكي , أن التحالف يتضمن التطبيق العملي لمنظومة التشغيل والإدارة الإكترونية الذكية لخدمة النقل العام طبقا لمنهجية الشركة التي تهدف لتطبيق المعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.

واشار د. مازن ماجد المنشاوي نائب رئيس شركة يونايتد إنفستمنت إلي إلتزام الشركة بتقديم كافة الخدمات الإستشارية لتطوير الأعمال من خلال التحالف ,مؤكدا الفوائد الإقتصادية والبيئية لإدخال وتشغيل منظومة النقل الذكي .

كما أشار م. تيسير الهواري رئيس شركة إيزي موبيلتي المتخصصة في تقنيات النقل العام إلي إستعداد الشركة لتقديم كافة الحلول التكنولوجية لمنظومات إدارة النقل الذكي بتطبيقاته المختلفة ولجميع العملاء ومقدمي خدمات النقل بالجمهورية.

واشار م. أشرف صبري رئيس شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات والتحصيل الإلكتروني الي التزام الشركة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منظومة التحصيل الإلكتروني لأسطول نقل الركاب بما يتماشي مع إتجاه الدولة في تحقيق منظومة الشمول المالي .