منظمة حظر الكيميائي تأخذ عينات من دوما

(المستقلة)..أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن بعثة خبرائها المعنية بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما دخلت اليوم إلى موقع الهجوم.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن مفتشيها زاروا أحد مواقع الهجوم الكيميائي المفترض في دوما وأخذوا عينات من الموقع لتحليلها، “وستقوم المنظمة بتقدير الوضع وستدرس خطوات لاحقة بما في ذلك الزيارة الجديدة إلى دوما”.

وأكد البيان أن المنظمة ستعد تقريرًا خاصًا بنتائج عملها في سوريا وسيتم تقديمه لأعضائها.

ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” و”الدفاع المدني السوري”، المعروف بـ”الخوذ البيضاء”، إعلانهما في بيان مشترك عن مقتل 49 شخصًا جراء استخدام القوات الحكومية سلاحًا كيميائيًا في مدينة دوما، التي كانت آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة في غوطة دمشق الشرقية.