منظمة المانية تفتح مقرا في العراق والشرق الأوسط وتسمي أحمد راضي سفيرا لها

(المستقلة)/منى محمد زيارة/..أعلن عضو الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار، رئيس منظمة إنسانية بلا حدود الألمانية، عن افتتاح مقراً للمنظمة في العراق والشرق الاوسط من أجل إعادة أعمار العراق والوقوف على اوضاع اللاجئين العراقيين هناك.

وعقد على هامش حفل افتتاح مقر المنظمة، في العاصمة الاردنية عمان ،مؤتمرا صحفيا بحضور نخبة من السياسيين والاعلاميين والناشطين في مجال حقوق الانسان.

وقال العمار في المؤتمر ” قمنا اليوم بتنصيب اللاعب الدولي السابق احمد راضي سفيراً للمنظمة في الشرق الاوسط , موضحا ان سبب اختيار راضي لهذه المهمة الانسانية “لانه يمثل قدوة للشباب العراقي ورأينا فيه الانسان الذي سيزرع الطموح لدى المواطن العراقي”.

واوضح” ان مهمة المنظمة هنا ستركز على الظروف الانسانية التي يمر بها المواطن واعطاءه فرصة لان يأخذ حقه في بلده والعمل بجدية من اجل القضاء على التشدد والتطرف الفكري والطائفية التي ترمي الى تدمير العراق وابناءه”.

واشار العمار الى ان الهدف الرئيس للمنظمة هو “خدمة اللاجىء والمواطن العراقي ودعم العراق في إعادة أعماره وتوفير فرص عمل للشباب هناك وضرورة العمل على تذليل المعوقات التي تقف حائلا دون تحقيق هذا”.