 منظمة الصحة العالمية تدعو العراق للتعامل مع تقارير الاعلام بايجابية

(المستقلة).. في الوقت الذي اشارت منظمة الصحة الدولي الى أن الحكومية العراقية قد حشّدت جهودها، في وقتٍ مبكرٍ لاحتواء فايروس كورونا،دعت الى التعامل بايجابية مع التقارير الاعلامية في اشارة الى ايقاف عمل وكالة رويترز في العراق اثر نشرها تقريرا عن اعداد المصابين في العراق.

وقالت المنظمة الدولية في بيان اصدرته،اليوم الجمعة، وتلقت (المستقلة) نسخة منه إن فيروس كوفيد-19 هو تهديد عالميٌ غير مسبوق يتطلب استجابات قوية من الحكومات والمجتمعات والأفراد.

واشار البيان الى أن حكومة العراق “قد حشدت” في وقتٍ مبكرٍ، وبدعمٍ كاملٍ من منظمة الصحة العالمية (WHO) وأسرة الأمم المتحدة ككُل، لاحتواء تفشي المرض. ونفّذت السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية تدابير صارمةً للحد من عدد الحالات وكبح الانتقال السريع للفيروس. وأسهمت هذه الإجراءات الوقائية المبكرة في تسطيح وتأخير المنحنى الوبائي، ما أدى إلى حالاتٍ موثّقة أقل نسبياً.

واضاف في العراق، كما هو الحال في أي مكان آخر، لا مناص من نقص الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، بسبب عوامل مثل الخوف، واعتباراتٍ ثقافيةٍ بما في ذلك الوصم، والمرضى غير الموثقين ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، وغياب المراقبة النشطة ومحدودية الفحوصات.

واشار البيان الى أن العديد من الأفراد المصابين يسعون للعلاج فقط في المراحل المتقدمة من المرض. وهذا لا يزيد فقط من انتشار الفيروس، بل يُضخّم أيضاً نسبة الوفيات المُبلّغ عنها. وبالفعل، يقل أو ينعدم الإبلاغ عن الحالات الخفيفة والمتماثلة للشفاء، في حين أن حالات المراحل المتأخرة الموثقة أكثر عرضة بشكلٍ غير متناسبٍ للاستسلام للمرض.

وتابع بالقول تقوم منظمة الصحة العالمية (WHO) بمراقبة وتقييم النتائج المختبرية لفيروس كوفيد-19 عن كثب منذ بداية انتشار الفيروس في العراق، وترفض احتمال أن تتعمد الحكومة إخفاء أو تزييف النتائج. ولا يمكن تحديد عدد الحالات المفقودة بدقة إلا باستخدام المراقبة النشطة، والتي شرعت بها الحكومة مؤخراً.

واستدرك بالقول: إذ تتعامل الحكومة مع وضعٍ طارئٍ ومعقدٍ ببياناتٍ غير تامة، عليها أيضاً الاستمرارُ في الدفاع عن التقارير المستقلة، لأن حرية الإعلام هي أحدُ أركان المجتمع الديمقراطي.

وشدد على أن الشفافية والمساءلة والاستفهام البنّاء توفر فرصةً للسلطات لتوضيح إجراءاتها، وبالتالي بناء ثقة الجمهور بها.

ودعت المنظمة الدولية الى البقاء متحدين في المعركة ضد كوفيد-19.