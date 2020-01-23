منظمة الشفافية : العراق يحتل المرتبة 162 على مؤشر مكافحة الفساد العالمي

المستقلة …أعلنت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها، اليوم الخميس، عن الدول الأكثر فساداً في العالم.

وبحسب التقرير فإن “العراق احتل المرتبة السادسة عربياً بالاكثر فساداً، فيما احتل المرتبة 162 عالميا في اكثر الدول العالم شفافية لعام 2019”.

واحتلت الدنمارك ونيوزلندا حصلتا على المرتبة الاولى على التوالي باقل دول العالم فسادا واكثر شفافية بـ 87 نقطة على التوالي، تليها فنلدا التي حصلت على المركز الثاني بـ 86 نقطة وسنغافورة على المركز الرابع بـ 85 نقطة.

وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.