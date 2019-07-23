منظمات وناشطون مدنيون يرفضون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

(المستقلة).. اعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المستقلة والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان، عن ادانتهم “الشديدة” للتعديل الاول على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والاقضية التابعة لها رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨، والذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسته الرابعة والثلاثين المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٢ تموز ٢٠١٩.

أعربت المنظمات في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم عن قلقها “البالغ” بخصوص معادلة احتساب الأصوات والتي رفعت لتكون (1.9).

ووصفت هذا التعديل بالـ”مجحف” مبينة بأنه “يعرقل عملية التمثيل الحقيقي للناخبين، لأنه يجعل المنافسة غير عادلة بين من يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، ويحد من قدرة القوى السياسية الصغيرة والشخصيات المستقلة على الوصول إلى مجالس المحافظات”.

فواوضح البيان ان “الصيغة الحالية تكرس هيمنة وسيطرة الكتل والاحزاب المتنفذة والكبيرة على المفاصل الإدارية والتنفيذية في المحافظات”.

وفي الوقت الذي اعرب الموقعون على البيان عن قلقهم “البالغ” على “مصير الديمقراطية في العراق”، دعا مجلس النواب العراقي الى عدم اعتماد هذه التعديلات والرجوع على الاقل إلى نسبة (1.3).

كما طالب رئاسة الجمهورية بإرجاع القانون إلى مجلس النواب من اجل إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الملاحظات الكثيرة التي ابداها المجتمع المدني وسائر الحريصين على المنهج الديمقراطي في العراق.

وأكد تالموقوعون على البيان بأنهم سوف يتبعون” كافة وسائل الاحتجاج اللاعنفي، وفي مقدمتها الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، من اجل التعبير عن رفضنا لهذه التعديلات، وهو ما تُحمّله علينا مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه أبناء هذا البلد الذي ظلم ولا يزال، من قبل ثلة من السياسيين الذين يلوون عنق القانون من اجل استمرار استئثارهم بالسلطة ومكتسباتها.”

واهاب الموقعون على البيان بالمنظمات المهتمة والنخب الفاعلة الى التوقيع على البيان وابداء الموقف.

وحمل البيان توقيع : مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري، المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني،جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق،منظمة رياضة ضد العنف،مركز المعلومة للبحث والتطوير،معهد نيسان للوعي الديمقراطي،مؤسسة تبني للشباب الناشط، جمعية حماة نهر دجلة، المنتدى الاجتماعي العراقي ،منظمة شاقوفيان للثقافة والتنمية، منتدى السلام في هيت، منتدى ذي قار الاجتماعي، مركز النواة للتنية وحقوق الانسان، منتدى ميسان الاجتماعي، منتدى النجف الاجتماعي، فريق رأي للمدافعة وتعزيز الديمقراطية، منتدى الديوانية للبيئة والسلام، منتدى السلام في الفلوجة.