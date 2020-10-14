منصة “WATCH iT” تطلق قسمًا خاصًا لأعمال الفنان الراحل محمود ياسين

المستقلة/ منى شعلان/ أطلقت منصة “WATCH iT” قسمًا خاصًا لأعمال الفنان الراحل محمود ياسين التي تملكها عبر منصتها، بعد وفاته صباح الأربعاء. وكانت المنصة قد قدمت نعيًا لمحبيه وأسرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن خبر وفاته.

تمتلك “WATCH iT” العديد من الأعمال الخالدة والتاريخية في مشوار الفنان محمود ياسين، وأبرز المسلسلات التي تقدمها: العصيان، وسوق العصر، وماما فى القسم، وبابا في تانية رابع، واللؤلؤ المنثور، والتوبة، وخلف الأبواب المغلقة، والأفلام: الرصاصة لاتزال فى جيبى، ودقة قلب، والتعويذة، وحب وكبرياء، وأين عقلى، وحائط البطولات، والخيط الرفيع، وفتاة من إسرائيل، والأخطبوط.

وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق ، وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

ويعد النجم الراحل محمود ياسين من أهم نجوم مصر فى تجسيد بطولات حرب أكتوبر المجيدة، فشارك فى أنجح الأفلام عن بطولات الجيش المصرى، والتى تم تكريمه عن تاريخه بها، حيث حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975 .