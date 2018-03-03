منشآت روسيا جاهزة لمباريات كاس العالم

(المستقلة)/sport360/..أعلنت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك أن روسيا جاهزة لمباريات كأس العالم خلال الأسابيع المقبلة، وأن جميع منشآت البطولة ستصبح جاهزة في الفترة المقبلة لاستقبال مباريات المونديال الصيف المقبل والذي سينطلق 14 يونيو المقبل وحتى 15 يوليو للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم.

وقال أليكسي سوروكين، رئيس اللجنة التنظيمية لبطولة كأس العالم 2018 خلال ندوة مخصصة للفرق المشاركة في البطولة إن الحكومة الروسية فعلت الكثير من أجل أن تكون بطولة كأس العالم المقبلة ناجحة جدًا.

وتابع “بالطبع، يجب أن ننتهي من عمل بعض الأمور، وأؤكد أنه بعد بضعة أسابيع كل شئ سيكون جاهزًا بنسبة 100%”.

وأوضح سوروكين “يتبقى أقل من مائة يوم، وإن الحكومة الروسية واللجنة التنظيمية والسلطات المحلية و(فيفا) يتعاونون معًا من أجل أن تكون بالبطولة رائعة”.

وتستضيف روسيا مباريات البطولة في 12 ملعب في 11 مدينة روسية محتلفة، في كل من “موسكو، سان بطرسبورج، كالينينجراد، سمارا ، فولجوجراد، يكاترينبرج ، قازان، ، سارانسك، سوتشي ، نيجني نوفجورود، روستوف نا دونو.

من جانبه أصدر مجلس (الدوما) الروسي القراءة الثالثة والأخيرة من مشروع قانون يحدد إجراءات الدخول إلى روسيا بالنسبة للجماهير التي تريد مشاهدة مباريات كاس العالم 2018 من دون عناء الحصول على تأشيرات دخول للدولة الأوروبية المستضيفة للمونديال.

وبحسب القانون الذي صدر من مجلس الدوما يمكن للجماهير القادمة من خارج روسيا الحصول على بطاقة شخصية رقمية قبل دخول الأراضي الروسية بعشرة أيام قبل الموعد المحدد لانطلاق المباراة الأولى ببطولة المونديال.

ويمكن للجماهير التي حصلت على بطاقة شخصية رقمية مغادرة روسيا بعد عشرة أيام على آخر مباراة، حسب ما أكدته القواعد الجديدة، على الرغم من أن القواعد السابقة كانت تتيح دخول الأفراد من خارج روسيا عن طريق بطاقات ورقية وليست رقمية.

وتسعى السلطات الروسية للاستعداد جيدا لاستقبال مباريات البطولة العالمية والمنتخبات التي تشارك في المونديال من مختلف قارات العالم حتى تخرج البطولة بشكل منظم للبلد المضيف، كما ينتظر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نجاح روسيا في تنظيم مباريات كاس العالم حتى يتأكد من صحة قراره بإسناد روسيا استضافة المونديال.