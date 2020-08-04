منزل إليسا يتعرض لأضرار وتكسير جراء انفجار بيروت

علقت المطربة اللبنانية إليسا على تعرض منزلها لأضرار جراء الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت إليسا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الثلاثاء: «قلبي محروق على بلدي».

وتعرض منزل المطربة اللبنانية إليسا لأضرار جراء انفجار عنبر مفرقعات في ميناء بيروت.

وقالت إليسا عبر «تويتر»: «محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم الله يحمي لبنان».