مندوب العراق يطلب من مجلس الامن تجديد ولاية بعثة يونامي لعام واحد

المستقلة ..القى مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم، كلمة العراق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ في جلسة مجلس الأمن ، مؤكدا عن رغبة العراق في تجديد ولاية بعثة يونامي لعام واحد”.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقته المستقلة، إن “مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم يُلقي كلمة العراق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ في جلسة مجلس الأمن التي عُقِدَت لمناقشة تقرير الأمين العامّ، والاستماع إلى إحاطة رئيس بعثة (UNAMI) جينين هينيس بلاسخارت”.

وأضاف أن “المندوب الدائم في كلمة رئيس الوزراء، اكد على أهمّية صون سيادة العراق، وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلقاً لتوجيه هجمات ضدّ دولة ثالثة”.

وأوضح أن “المندوب الدائم شدد على أنّ أولويّات الحُكُومة هي تكثيف الجُهُود لمُواجَهة جائحة كورونا، وصياغة مُسوّدة ميزانيّة استثنائيّة تُعزّز القدرة على مُواجَهة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة”.

وتابع أن “المندوب الدائم، كشف عن حرص الحُكُومة على إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى من المتظاهرين، وتشكيل لجنة خبراء لدعم المُفوّضيّة المستقلة العليا للانتخابات في جُهُودها لتنظيم انتخابات مُبكّرة، وتشكيل لجنة خاصّة للتهيئة للمفاوضات الستراتيجيّة مع الولايات المتحدة الأمريكيّة”.

واتم ان “المندوب الدائم، اعرب عن رغبة العراق في تجديد ولاية بعثة يونامي لعام واحد”.