منحة للأردن لمواجهة كورونا

المستقلة /قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور وسام الربضي، إن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له، وافق على تقديم معونة مالية على شكل منحة بقيمة 1 مليون دينار كويتي ما يعادل حوالي 2ر3 مليون دولار أميركي.

جاء ذلك بهدف مساعدة الحكومة الأردنية في تغطية تكاليف توفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأضاف الربضي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تواصل عقد الاجتماعات عبر الفيديو ويب والانترنت لحشد الدعم من الدول والجهات المانحة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة، لتغطية الاحتياجات التمويلية لأولويات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وفي مجالات الصحة والتعليم والنقل.

وأشاد بدور الصندوق البناء والداعم في توفير التمويل للمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية منذ عام 1975؛ حيث يعد الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية.