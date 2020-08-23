(المستقلة)..أحدثت جامعة ألمانية مفاجأة كبرى بعدما أعلنت عن تخصيص منحة مالية للـ”كسالى” في حال أقنعُوا بأنهم لن ينجزُوا شيئا، وهو أمرٌ وصف بالغريب.

وأعلنت جامعة “الفنون الجميلة” الألمانية في مدينة هامبورغ عن منحة من 1600 يورو لمن يريد أن يتقدم في كافة أرجاء البلاد.

وقالت على المتقدمين لهذه المنحة بتحديد مجالات “الكسل” التي يبدعون فيها بالتقاعس والخمول.

وتضم الاستمارة أربعة أسئلة وهي: ما هو الشيء الذي لا تريد القيام به؟ وما المدة التي تريدُ فيها الإعراض عن القيام بهذا الأمر؟ وما الذي يجعلك لا تقوم به على وجه التحديد؟ ولماذا تعتبر نفسك الشخص الأنسب لعدم القيام بهذا الأمر؟”

واوضح المهندس والمختص في نظرية التصميم، فريدريش فون بوريس أن هذه المنحة تركز على “نشاط اللانشاط”، مضيفا “فإذا قلت مثلا إنك لن تتحرك طيلة أسبوع، فهذا مذهل جدا، أما إذا اقترحت أن تظل بدون حركة ولا تفكير في هذه المدة، فربما يكون الأمر أفضل”.

ومن المرتقب أن تكون استثمارات المتقدمين جزءا من معرض مرتقب في جامعة هامبورغ، وذلك تحت شعار “ما الشيء الذي يجب أن أتوقف عن فعله حتى تصبح حياتي أقل ممارسة للتأثير السلبي على حياة الآخرين؟”