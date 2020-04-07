منتسبو الاسعاف الفوري يناشدون الوزارة لشمولهم بمخصصات الخطورة

(المستقلة).. ناشد مجموعة من منتسبي الإسعاف الفوري وزارة الصحة لغرض شمولهم بنخصصات بدل العدوى اسوة بالمنتسبين الآخرين.

وجاء في رسالة مناشدة موجهة الى الوكيل الفني في وزارة الصحة تلقت (المستقلة) نسخة منها نحن من منتسبي الاسعاف الفوري” نعمل في هذه الظروف الصعبة في نقل الحالات المرضية التي تحمل فايروس كورونا وتمت موافقة سيادتكم على شمول السائق والمسعف بمخصصات بدل عدوى راجين من سيادتكم الموافقة على شمول الكوادر الأخرى من منتسبي الإسعاف الفوري بهذه المخصصات”.

وأكدت الرسالة أن المنتسبين الاخرين الذين لم يشملوا بالمخصصات “يتعرضون لنفس الخطر” منوهين الى أن “نسبتهم أقل من خمسة بالمائة من الكوادر المشمولة بالمخصصات “.