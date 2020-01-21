“منتدى دافوس”.. ترامب: علاقتي بالرئيس الصيني ممتازة.. وأمريكا تعيش ثورة اقتصادية

المستقلة/ أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن علاقة بلاده مع الصين لم تكن أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، مضيفا أن علاقته بالرئيس الصيني ممتازة.

وقال ترامب خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي “علاقتنا مع الصين لم تكن أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة”، بحسب سبوتنيك عربي.

كما أشار ترامب إلى أن “المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبا”.

وأضاف الرئيس الأمريكى خلال كلمته، أن بلاده تعيش ثورة اقتصادية فى ظل ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الثلاث سنوات الماضية خلال فترة حكمه، مشيرا إلى أن معدلات البطالة تراجعت حيث تم توفير عدد كبير من الوظائف، وتحسن الاقتصاد بشكل كبير فى ظل ما شهدته البلاد من نمو اقتصادى غير مسبوق، لافتا إلى أن معدل البطالة فى عهده هو الأقل بالمقارنة مع الرؤساء السابقين للولايات المتحدة.

وتابع دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تشهد اقتصاد شمولى تعود نتائجه الإيجابية على مختلف المواطنين، بما فيهم المواطنين من الأصول الأفريقية، وانخفض أيضا معدل البطالة بين النساء وذوى الإعاقة.

وتابع الرئيس الأمريكى، أن الأجور فى الولايات المتحدة ترتفع بشكل كبير فى ظل النجاحات الاقتصادية للبلاد، قائلا: “حققنا أرقام مذهلة لم نفكر بها من قبل فى معدلات التوظيف خاصة مع انضمام إلى الملايين إلى الوظائف بعد رفعهم أسمائهم من قطاع المساعدة، فى ظل ازدهار قطاع العمل”.

وأشار دونالد ترامب، إلى أن الطبقة الوسطى الأمريكية هى المستفيد الأكبر من الأداء الاقتصادى الجيد الذى تشهده البلاد، وتم بناء مصانع جديدة مع عودة العديد من الشركات والمصانع للعمل والإنتاج داخل البلاد، مؤكدا أننا فكرنا فى أفكار جديدة لمواجهة الركود المالى، والدفع نحو تحسين المتعاقدين فى الولايات المتحدة من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية وإصدار قوانين وتشريعات جديدة لدعم الاقتصاد حتى أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية العالمية الأولى.