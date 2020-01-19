منتدى دافوس : ترامب سيبحث مع برهم صالح مستقبل القوات الاميركية في العراق

المستقلة … نقلت مصادرفي الإدارة الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم التحدث مع الرئيس برهم صالح، في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 كانون الثاني الحالي في منتجع دافوس السويسري، بشأن خروج القوات الاجنبية من العراق، فيما لم يصدر رد رسمي عن العراق.

وأكدت القناة الأميركية، أنه “تجري حالياً مشاورات حول تفاصيل جدول أعمال اجتماع رئيسي الدولتين، والبيت الأبيض وأنه متفائلا بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات، فيما لم يصدر من الرئاسة العراقية نفي أو تأكيد بشأن ما نقلته “سي إن إن” حول عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مناقشة الانسحاب من العراق مع الرئيس برهم صالح، خلال مؤتمر دافوس هذا الأسبوع، وإنما أعلنت بغداد أنها تجري حواراً مع واشنطن حول الاتفاقية الأمنية بين البلدين، بحسب طلب تقدم به رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لواشنطن بإرسال وفد للتفاوض”.

كما أكد ذلك الناطق العسكري باسم رئيس حكومة تصريف الاعمال، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن “الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، وللعراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادته”، موضحا أن “المفاوضات لم تنته بعد”.

من جانبه اكد النائب السابق، حيدر الملا، إنه “بعد حرب تحرير الكويت بدأت حملة إسلامية في الجزيرة العربية تطالب بخروج القوات الامريكية، تلقفت قطر ذلك وفتحت أراضيها امام القواعد الامريكية، وبدأت نقطة التحول في موازين القوى”.

وأوضح أن “قطر تحولت خلال سنوات من دولة صغيرة في المنطقة الى اهم فاعل سياسي، من خلال حصولها على الحماية الامريكية واليوم المملكة السعودية تدفع المليارات من اجل اعادة توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما نرى العراق يطالب بإخراج القوات الاميركية!!”.

وبين أن “السيادة الوطنية مطلب الجميع ولكن على أساس حفظ مصالح العراق وليس الجيران، في إشارة إلى الموالين لإيران”، مشددا على أن “القرارات الاستراتيجية تأخذ بروية وتعقل لا بحالة الهيجان والانفعال”.