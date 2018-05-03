منتدى الاعلاميات يسجل 12 حالة قتل وضرب وتشهير وخرق مؤسساتي للصحفيات

(المستقلة).. سجل منتدى الاعلاميات العراقيات، في الفترة الممتدة من 3 ايار 2017 إلى 3 ايار 2018، إثنتي عشرة (12) حالة قتل وضرب وتشهير وخرق مؤسساتي في العراق ازاء النساء الصحفيات، اضافة الى ما ورد الى المنتدى من حالات لم يعلن عنها؛ احتراما لرغبة الصحفية التي ترغب بالحصول على المساعدة القانونية لها.

وقال المنتدى في تقرير اصدره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من شهر ايار/مايو من كل عام ، ان هذا يعكس مدى التضييق والعنف الذي تتعرضن له الاعلاميات

. وندرج ادناه ابرز الحالات التي سجل المنتدى في تقريره واعلن عنها:

10/5/2017

الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي، تمنع مراسلة قناة العراقية هبة السوداني، من دخول مبنى البرلمان بناء على طلب من عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، من دون ورود كتاب رسمي من رئاسة المجلس

18/5/2017

منتدى الاعلاميات يعترض على خرق رئيس الوزراء لقانون شبكة الاعلام العراقي وقراره بمنح مقعد عضو مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي لرجل وعدم تحقيق الكوتا الخاصة بالمراة التي تضمنها قانون الشبكة اضافة الى مخالفة شروط تعيين اعضاء مجلس الامناء.

19/5/2017

تعرض اعلامية طلبت عدم ذكر اسمها الى الابتزاز والتحرش وعدم منحها مستحقاتها المالية لدى المؤسسة الاعلامية التي تعمل فيها بسبب عدم استجابتها لمساومات غريزية من رئيس المؤسسة الذي اقالها من دون اعلامها.

4/6/2017

تعرض الاعلامية آن صلاح، لتشهير بالسمعة من خلال نشر صور وادعاء بانها على علاقة مع مدير احدى دوائر الدولة

9/9/2017

اعتداء مسلح من قبل مجهولين على منزل الصحفية هبة حسين، شرق العاصمة بغداد.

13/9/2017

تهديد من قبل عصابات “داعش” المسلحة في كركوك من اجل اغتيال صحفيين وصحفيات.

5/10/2017

رئيس تحرير صحيفة يؤكد تعرض الصحفيات العاملات معه الى الابتزاز والتحرش لاسيما من قبل مدراء إعلام مؤسسات اعلامية الذين إستغلوا وجودهم في المنصب لتحقيق مكاسب مالية من خلال طلب نسب مالية عن الإعلانات وإرسال صحفيات شابات.

16/11/2017

استشهاد المراسلة الحربية رنا العجيلي؛ اثر انفجار عبوة ناسفة اثناء تغطية احداث تحرير القائم.

7/1/2018

اعتداء بالضرب من قبل مجهولين على مقدمة برامج اذاعية (بشرى الساعدي)، اسفر عن جروح وكدمات.

10/1/2018

اقتحام منزل الصحفية ايمان رسول، في النجف من قبل مجهولين وسرقة الهاتف المحمول لها.

21/1/2018

تعرض الاعلامية جيهان الطائي، الى حملة تشهير واساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

27/1/2018

اللجنة المنظمة لاحتفالية بغداد عاصمة الاعلام العربي وبرعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية، تكرم اغلب المراسلين الحربيين وتستثني تكريم المراسلات الحربيات، على الرغم من الدور المميز الذي اضطلعت به المراسلة الحربية العراقية خلال عمليات التحرير من ارهاب “داعش”.

اضافة الى ما ذكر، سجل العام الماضي، مضايقات وتهديد ومنع عدد من المؤسسات والصحفيين اثناء اداء مهام عملهم، وغلق مؤسسات تعمل في مجال الاعلام مثل قناة NRT وقتل واصابة وتهديد وخطف 47 صحفياً، بين مصور ومراسل وكاتب، وهذا دليل على ان مهنة الصحافة و حرية التعبير في العراق ما زالتا البيئة الاخطر امنيا واعلاميا.

وطالب منتدى الاعلاميات العراقيات في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الحكومة العراقية بتوفير بيئة امنة للصحفيين، وبالذات النساء الصحفيات والحد من حالات الانتهكات التي يتعرضن لها على اساس النوع الاجتماعي.

كما طالب بالتعجيل باقرار القوانين الضامنة لحرية الصحافة والتي تحد من الانتهكات وتقاضي مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتاسس لمنظومة اعلامية رصينة تحفظ حقوق العاملين في هذه المهنة، لا سيما ما يتعلق بحملات التشهير والاساءة عبر مواقع التواصل التي تعرض لها الزميلات والزملاء العاملين في المجال كون ما موجود من تشريعات وأحكام في القوانين النافذة لا ترقى إلى ما توصل إليه قطاع الاتصالات من حيث التقدم والتطور.

وشدد على ضرورة قيام السلطات المعنية بإحداث نقلة نوعية في النصوص القانونية التي تعالج هذه الأوضاع و بتعاون كل الجهات المختصة لما ترتب على الاستخدام السلبي لهذه الثورة المعلوماتية.