منتخب كرة القدم يتراجع خمسة مراكز في تصنيف الفيفا الجديد

(المستقلة)… تراجع المنتخب الوطني خمسة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم، الخميس.

وحل منتخب اسود الرافدين في المركز 88 برصيد 381 نقطة، إذ تراجع خمسة مراكز بعدما كان بالمركز 83 في تصنيف “فيفا” الشهر الماضي.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 14 على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات ايران، استراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، الصين، قرغستان، سوريا، الامارات، لبنان، فلسطين، عمان، اوزباكستان.

فيما احتل المركز 11 عربياً بعد منتخبات تونس والمغرب ومصر والجزائر والسعودية وسوريا والامارات ولبنان وفلسطين وعمان.

وواصل المنتخب الالماني صدارة التصنيف برصيد 1533 نقطة، فيما حلت البرازيل ثانيا برصيد 1384 ثم بلجيكا برصيد 1346 والبرتغال برصيد 1306 نقطة. (النهاية)