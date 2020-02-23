منتخب العراق يتأهل لربع نهائي كأس العرب للشباب

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حصد منتخب العراق بطاقة تأهله إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في السعودية.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ليتأهل إلى ربع النهائي في وصافة المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن نظيره التونسي المتصدر.

وسجل هدفي المنتخب العراقي كل من المختار بلال لاعب موريتانيا بالخطأ في مرماه، ورضا ميالي في الدقيقة 85، ليرفع «أسود الرافدين» حصيلتهم التهديفية إلى 3 أهداف في 3 مباريات بالبطولة.

وبجانب العراق، ضمنت أيضا منتخبات تونس والمغرب والبحرين وليبيا، تأهلها إلى الدور التالي بالبطولة العربية.

وتتنافس منتخبات السعودية ومصر والجزائر والإمارات، بجانب السنغال التي تشارك ببطاقة دعوة، على 3 مقاعد في ربع نهائي البطولة العربية.