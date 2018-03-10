منتخب العراق لقوى المعوقين يشارك في بطولة كأس العالم في دبي

(المستقلة).. غادر صباح يوم أمس السبت منتخب العراق الوطني لالعاب القوى للمعوقين متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة فزاع الدولية ( كأس العالم ) والتي تقام هناك للمدة من 10 الى 21 اذار الجاري

ويضم الوفد العراقي الذي يرأسه رئيس الاتحاد مهدي باقر ( 20 ) شخصا بين لاعب ومدرب وصحفي واداري وهم : حيدر كاظم اداريا ووسام غالي مدربا للاركاض وعادل سحاب مدربا للرمي وجمعة الثامر صحفيا موفدا عن اتحاد الاعلام الرياضي واللاعبون : جراح نصار واحمد غني نعاس وحسين حسن وبان علي واكرم عاصي وعادل فاضل واشرف حسن وقحطان علي كمر وعمر محمد وعباس حاتم وسجاد محمد وشاكر محمود وحسين سجاد وحسين جواد وكرار عبد الحسن وعلي جبار رمضان