منتخب العراق السابع عربيا في تصنيف الفيفا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حافظ منتخب العراق على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي صدر اليوم الخميس، ليحتل المركز السابع بين المنتخبات العربية.

ويحتل «أسود الرافدين» المركز الـ70 بين منتخبات العالم، برصيد 1344 نقطة، وهو نفس المركز الذي احتله في التصنيف السابق، والذي صدر في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وجاء منتخب العراق في المركز السابع عربيا بعد تونس (27) والجزائر (35) والمغرب (43) ومصر (51) وقطر (55) والسعودية (67).

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وعلى مستوى منتخبات آسيا جاء المنتخب العراقي في المركز السابع أيضا بعد اليابان (28) وإيران (33) وكوريا الجنوبية (40) وأستراليا (42) بجانب قطر والسعودية.

يذكر أن المواجهة الرسمية المقبلة لمنتخب العراق ستكون خارج أرضه أمام مضيفه هونج كونج في الجولة الثامنة من التصفيات المشتركة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، يوم 31 مارس/أذار المقبل.