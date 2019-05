منتخب البرازيل يسحب شارة القيادة من نيمار

(المستقلة) … أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم، أن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان، سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كوبا أمريكا الشهر المقبل، بدلا من نيمار زميله في النادي الفرنسي.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان “ألفيس سيكون قائدا للمنتخب البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام قطر وهندوراس وفي كوبا أمريكا بالبرازيل 2019”.

GLOBO:

36 year old Dani Alves will captain Brazil at this summer’s Copa América, instead of Neymar Jr. pic.twitter.com/E5Cf77v3fa

