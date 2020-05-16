منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

حسمت الممثلة المصرية منة عرفة الجدل المُثار حول علاقتها بالطبيب ونجم اليوتيوب، علي غزلان، وأكدت أنهما غير مرتبطين، ولا تجمعهما علاقة حب، ولن يحدث ذلك.

وقالت منة في مداخلة عبر برنامج MBC trending أن غزلان مجرد صديق، وأن خروجهما معا للتنزه والتقاط الصور لا ينبغي تفسيره بقصة حب.

ووضعت علاقتها مع علي غزلان في خانة الصداقة فقط قائلة: أنا وعلي أصدقاء ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، أحنا أصدقاء جدا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا مش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نكون مرتبطين

يذكر أن منة نفت سابقا كل ما تردد عن خطبتها سرا لليوتيوبر الشهير الطبيب علي غزلان، مؤكدة أن تهنئة الفنانة بدرية طلبة على صورتهما كانت مجرد “مجاملة” وقالت أن ما يجمعها بعلي مجرد صداقة وطيدة، وهو ما أكده غزلان الذي ألمح لوجود قصة حب ولكنه تدارك مؤكدا أن أي كلام عن ارتباط رسمي لن يكون قبل عام من الآن.

منة أكدت أنه لا يوجد مانع في إعلان ارتباطها إذا كان صحيحا، ولكن واقع الأمر أن ما يجمعها بعلي غزلان مجرد صداقة، ولكن زميلتها الفنانة بدرية طلبة تريد مجاملتها فوضعت كلمة “مبرووك” تعليقا على صورتها وفهم البعض أن الخطوبة حدثت سرا وهذا غير صحيح.