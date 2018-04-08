منة عرفة ..إطلالة باللون الأحمر تفيض أنوثة

(المستقلة)..خضعت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة لجلسة تصوير جديدة مميزة، وظهرت عرفة في الصور بإطلالة مليئة بالأنوثة والتألق مرتدية فستان أحمر منحها إطلالة مميزة مكشوف من ناحية الكتفين وبفتحة جانبية طويلة جدًا كشفت عن جزء كبير من ساقها.

فيما تركت عرفة شعرها منسدلًا على كتفيها واعتمدت مكياج يتناسب واطلالتها الجريئة والصاخبة، وأكملت الإطلالة الرائعة بارتداء اكسسوارت تتناسب والفستان.

وكالعادة تعرضت عرفة لهجوم كبير بسبب اطلالتها والتي بحسب وجهة نظرهم لا تتناسب وعمرها، وهو الانتقاد الذي اعتادت عرفة على سماعه بالفترة الأخيرة بشكل متكرر مع كل صورة جديدة تنشرها وكل جلسة تصوير جديدة تخضع لها.

الأمر الذي دفعها للتعليق في إحدى المقابلات التلفزيونية على هذا الموضوع بأنها كبرت بالفعل وأن اطلالتها الحالية تتناسب وسنها الحالي.