“منبوذو” ريال مدريد للبيع بـ300 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي

(المستقلة) … سارع ريال مدريد الإسباني لتحديد المبلغ الذي يرغب به مقابل صفقات بيع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي بعد خروجهم من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للموسم القادم.

وتعاقد الملكي مع 5 لاعبين حتى الآن هم إدين هازارد ورودريغو، ولوكا يوفيتش، وإيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، ليصل حد الإنفاق على الصفقات 303 ملايين يورو.

وقرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي وضع فريق بالكامل للبيع هذا الصيف، لجني 300 مليون يورو من عمليات البيع واسترداد المبلغ الذي أنفقه على التدعيمات الجديدة، وبعدها يمكنه إبرام صفقة أو اثنتين حسب ظروف السوق، وفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية.

ونجح ريال مدريد بالحصول على أول 40 مليون يورو من بيع ماركوس يورنتي إلى أتلتيكو مدريد قبل بضعة أيام.

وما زال النجم الويلزي غاريث بيل هو الصفقة الأكثر إدرارا للمال لمصلحة النادي، حيث ترغب عدة أندية إنجليزية بضمه لصفوفها مقابل 80 مليون يورو، لكن رغبة اللاعب بعدم الرحيل كونه يتقاضى راتبا كبيرا، ستكون العائق الأبرز لعدم إتمام الصفقة.

El traspaso de Llorente por 40 M€ marca el camino del Real Madrid hacia los 300 M€ en ventas https://t.co/i3HMNOo1JQ pic.twitter.com/J6m9tbE0ch — La Jugada Financiera (@LaJugadaF) June 24, 2019

اللاعب الآخر الذي خرج من حسابات “لوس بلانكوس” هو الكولومبي خاميس رودريغيز الذي بات قريبا من الانتقال إلى نابولي، وكذلك داني سيبايوس المطلوب من عدة أندية مثل أرسنال وتتوتنهام وفالنسيا، مقابل 50 مليون يورو لكل منهما.

وسيبقى لدى النادي أربعة لاعبين للتخلص منهم وإن كان بصفقات منخفضة السعر، وهم كل من الحارس كيلور نافاس، وراؤول دي توماس العائد من الإعارة، وماريانو دياز، ولوكاس فاسكيز، وتتراوح معها التقديرات أن يجني الملكي بين 80 و90 مليون يورو، وأن يتراوح مجموع إيرادات البيع بين 300 و310 ملايين.