مناطق في كربلاء تعاني من شحة المياه

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء الاحد ، إن “مناطق كثيرة متفرقة من المحافظة تعاني من شحة المياه ، بسبب توقف عدد من المشاريع الخدمية.

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا ” مع مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي أسباب شحة المياه في العديد من المناطق في عموم المحافظة ، كما توضح الشكاوى ، فضلا عن أهم المشاكل التي تواجه العمل “.

وأضاف إن “الحكومة المحلية أوعزت إيصال الماء الى العوائل ، لاسيما وان درجات الحرارة بدأت بالارتفاع مما يؤدي الى زيادة الحاجة إلى المياه “.