مناشدة مستعجلة (2) الى معالي وزيرة التربية الدكتورة سهى خليل العلي بك

حامد شهاب

سيادة الوزيرة..إني الكاتب والاعلامي المخضرم ( حامد شهاب) ، أود اطلاع معاليكم بأن إبنتي (عذراء حامد شهاب) خريجة معهد معلمات المنصور/ بغداد منذ عام 2010 ومعدلها 86 % واختصاصها لغة عربية واجتماعيات ومتزوجة ولها طفلان تسكن الدورة ميكانيك (بالإيجار) ، تتقدم منذ عشر سنوات، على المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية / البياع ، ولم تحصل طيلة كل تلك السنوات على تعيين برغم ان نقاطها عالية، ويكفي انها متخرجة منذ عشر سنوات ولها طفلان، لتحصل على وظيفة (معلمة) في ملاك وزارة التربية / الكرخ الثانية / الا ان كل تلك المحاولات باءت بالفشل!!

نتوجه بالرجاء الى معاليكم، بأن تنظروا بعين العطف الى إبنتي بانصافها بالتعيين (معلمة لغة عربية واجتماعيات) على ملاك تربية الكرخ الثانية او أية تربية أخرى ببغداد ترونها مناسبة ، أو اية وظيفة ادارية ، لكون مديرية تربية الكرخ الثانية قد صمت آذانها على كل نداءاتي منذ عشر سنوات دون جدوى ولن يتم تعيينها ولو بعد قرن من الزمان..وكلنا أمل بأن تجد مناشدتنا الاستجابة من لدن معاليكم..وعلى الهاتف (07732688836) مع خالص التقدير والاحترام.